Назван средний инкубационный период коронавируса

Исследование проводилось под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в американском Балтиморе.

Как заявили в Роспотребнадзоре, полученные данные указывают на то, что двухнедельный карантин — это разумная мера предосторожности. Отмечается, что симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дней после инфицирования у 97,5% людей.

«На каждые десять тысяч человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», — говорится в материале на сайте Роспотребнадзора.

С помощью точной оценке инкубационного периода заболевания можно будет лучше оценить динамику вспышки COVID-19 и разработать эффективные меры контроля, считают специалисты ведомства.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Сейчас в мире число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 300 тысяч человек. Скончались больше 13 тысяч инфицированных. Врачам удалось вылечить больше 95 тысяч пациентов.

Роспотребнадзор ранее начал испытывать шесть прототипов вакцин, а само лекарство будет готово менее чем через год. Первые результаты опытов ожидаются в июне этого года.