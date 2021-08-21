Назван способ снижения холестерина без лекарств

Чтобы снизить уровень «плохого холестерина» и повысить уровень «хорошего», нужно заниматься физкультурой, пить много воды и сократить количество потребляемых жиров. Об этом рассказал турецкий диетолог Дюрдане Кескинер.

Как сообщил сайт Sozcu со ссылкой на Кескинера, для понижения уровня холестерина в сосудах также следует воздержаться от жареного и фастфуда, повысить количество богатых клетчаткой продуктов в рационе, забыть про колбасу и сосиски и избавиться от лишнего веса.

Решить проблему с холестерином помогут яблоки, чеснок, репчатый лук, грецкие орехи, рыба, авокадо и семена масличных культур. Также очистить сосуды поможет зеленый и черный чай и оливковое масло.

Ранее ученые сообщили, что бананы могут уберечь от различных болезней. В этих фруктах много витаминов С, В6, пищевых волокон, магния, марганца и калия и практически нет холестерина, жира и натрия. Также бананы помогают бороться с окислительным стрессом, снижают риск сердечных и дегенеративных заболеваний и уменьшают аппетит, помогая долго чувствовать себя сытым.