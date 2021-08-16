Специалисты рассказали про полезные свойства бананов

Мало кто знает, что бананы способны уберечь от различных болезней. Эти фрукты содержат витамины С, В6, пищевые волокна, магний, марганец и калий. В них практически отсутствует холестерин, жир и натрий. О том, какую еще пользу несет любимое лакомство детей и взрослых, рассказала Pravda.Ru.

По данным ученых, бананы являются отличными источниками антиоксидантов, включая дофамин и катехины, которые помогают бороться с окислительным стрессом, снижают риск сердечных заболеваний и дегенеративных заболеваний.

Кроме того, эти фрукты могут помочь умерить уровень сахара в крови. Считается, что они уменьшают аппетит, помогая дольше чувствовать себя сытым. А устойчивый крахмал, содержащийся в плодах, попадая в толстую кишку, становится пищей для полезных бактерий в кишечнике.

Эти фрукты отлично подойдут тем людям, которые страдают от лишнего веса. Во-первых, они содержат относительно мало калорий, а во-вторых, эффект наполнения от пищевых волокон пектина и стойкого крахмала помогает чувствовать себя сытым гораздо дольше. Для людей, занимающихся спортом, бананы обеспечат отличное питание до, во время и после тренировки.

Исследования показывают, что употребление бананов может помочь уменьшить болезненность, связанную с физическими упражнениями и даже мышечные судороги. Кроме того, употребление калия, которым богаты фрукты, снижает риск сердечных заболеваний примерно на 27%.