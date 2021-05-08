Назван способ растрясти «зимний жирок»

Убрать лишние килограммы, накопленные из-за сниженной физической активности во время зимы, поможет быстрая ходьба со скоростью пять-семь километров в час. Ежедневные прогулки не должны составлять меньше 20 минут.

Об этом сообщила радио Sputnik диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на телеканале «Пятница» Арина Скоромная.

«Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости», — пояснила Скоромная.

Она посоветовала для прогулок выбрать правильную обувь. В противном случае, можно получить проблемы со стопами. Лучше всего подойдет обувь для пробежек, есть амортизация и стопа стоит правильно. Если уже есть какие-либо проблемы с ногами, можно добавить ортопедические стельки.

Очень важно, по мнению Скоромной, выбрать место для прогулок. По городу ходить вредно из-за выхлопных газов.

«Ключевой момент, что тренировки должны быть на свежем воздухе. Тренировки в городе идут в минус и усугубляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими и так далее», — заключила эксперт. Наилучшим вариантом может стать беговая дорожка в тренажерном зале.

Диетолог и нутрициолог Екатерина Романова опубликовала рецепты простых напитков, которые помогут похудеть, если их пить за час до сна. В них входят фенхель, ромашка, корица, мята и лимон.