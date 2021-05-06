Опубликованы рецепты напитков для похудения

Для того, чтобы похудеть, нужно не позднее чем за час до отхода ко сну пить травяные чаи. В рецепты входят распространенные и доступные ингредиенты. Это фенхель, ромашка, корица, мята и лимон.

Секретами жиросжигания в Instagram поделилась диетолог и нутрициолог Екатерина Романова. Она подчеркнула, что употреблять полезные напитки надо за час перед засыпанием.

«Нарушения сна плохо сказываются на выработке инсулина и других гормональных процессах, что способствует набору веса и препятствует нормальному быстрому похудению», — написала Романова.

Для приготовления чай из фенхеля, который повышает температуру тела, что помогает сжечь жир, надо две-три столовых ложки семян залить кипятком и настоять 15 минут.

Ромашковый чай успокаивает и способствует здоровому сну. Его нарушения сказываются на гормональных процессах и мешают нормальному быстрому похудению. Две столовые ложки цветков ромашки надо опустить в кастрюлю и дать покипеть пять минут.

Для приготовления чая из корицы, который уменьшает чувство голода, чайную ложку специи надо залить кипятком и дать настояться 10 минут.

Чайную ложку мяты необходимо настоять 15 минут в стакане воды. Полученный чай увеличивает способность организма избавляться от отходов жизнедеятельности, оставшихся в печени и толстой кишке.

Если пить перед сном смесь сока одного лимона и стакана теплой воды, у человека улучшится метаболизм, что позволит быстро похудеть.

По мнению диетолога и нутрициолога Ирины Писаревой, существует несколько вредных привычек, мешающих человеку похудеть. Одна из них — привычка поздно ложиться спать.