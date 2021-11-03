The Lancet выпустил статью о вакцине «Спутник Лайт»

Авторитетный медицинский журнал Тhе Lаnсеt опубликовал статью об исследовании однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», разработанной Центром имени Гамалеи. Препарат показал эффективность и безопасность, сообщили на сайте РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций выступил спонсором исследования. Результаты показали, что «Спутник Лайт» эффективен как для людей, которые еще не сталкивались с коронавирусом, так и для тех, кто уже успел переболеть ковидом.

Побочные явления у участников исследования в основном были мягкими или средними. Никаких серьезных нежелательных реакций не наблюдалось.

«Вакцина „Спутник Лайт“ демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — отметили в РФПИ.

Статья опубликована на сайте журнала.

«Спутник Лайт» можно использовать в качестве основной или дополнительной вакцины. Препарат уже одобрили в 15 странах, сейчас проходит регистрация еще в 30 государствах.

Внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее рассказал, что «Спутник Лайт» целесообразно использовать при ревакцинации или вакцинации переболевших.