Назван способ похудения во время Великого поста

Основой рациона во время Великого поста на два месяца становятся овощи, фрукты, зелень, грибы, крупы, орехи, сухофрукты, бобовые и блюда из них. Специалисты по питанию подробно рассказали, как нужно худеть без вреда для здоровья, и при этом соблюдая пост.

На время Великого поста из рациона необходимо убрать все продукты животного происхождения — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Однако почти каждую субботу и воскресенье, за исключением Великой субботы перед Пасхой, можно выпить бокал-другой вина, отметили эксперты по питанию.

Дневная калорийность в обычные дни поста должна быть нормальной, а не низкой. Но если пост соблюдается по всем канонам, в нем появляются «сухие» и исключительно «водные» дни, приводит портал Главред слова специалистов. А это уже похоже на интервальную голодовку, заметила врач-эндокринолог Инна Вейцман.

«Похудеть, соблюдая пост, можно. В основном это происходит за счет „голодных“ дней. Но даже если не придерживаться строгих канонов и отказаться от животной пищи, снижение веса будет», — отметил она.

Достаточно употреблять в пищу три продукта, которые помогут избежать дефицита йода во время Великого поста. Речь идет о морской капусте, водорослях вакаме и фейхоа, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.