Малышева предложила постящимся водоросли и фейхоа в Великий пост

Достаточно употреблять в пищу три продукта, которые помогут избежать дефицита йода во время Великого поста. Речь идет о морской капусте, водорослях вакаме и фейхоа. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.

На первом месте оказалась ламинария — морская капуста. В 0,1 грамма этого суперпродукта содержится суточная доза йода. На втором месте расположились водоросли вакаме: необходимая человеку суточная норма йода содержится в 1,4 грамма. Третье место досталось фейхоа: чтобы восполнить суточную норму йода, человеку достаточно съесть пять граммов.

Малышева отметила, что йод необходим организму для нормальной выработки гормонов щитовидной железы, которая запускает обменные и энергетические процессы. Особенно важен он для беременных: недостаток йода может привести к снижению умственной активности у таких женщин.

Ранее врач назвала неожиданную пользу витамина С. Она отметила, что он необходим для эластичности сосудов и снижения холестерина. При этом витамин С никак не помогает в борьбе с респираторными инфекциями.