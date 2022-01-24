Назван симптом у большинства заразившихся «омикроном»

У 73% людей, которые подхватили «омикрон»-штамм коронавируса в Бангладеш наблюдался насморк. Об этом заявил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.

При этом головные боли были у 68%, еще 64% испытывали чувство усталости. Также у 60% наблюдались боль в горле, чихание, еще у 44% — кашель.

Головные боли, по его словам, были у 68% пациентов, при этом 64% заболевших сообщили о чувстве усталости. Кроме того, по крайней мере 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», — предупредил Ислам в комментарии интернет-газете bdnews24.

В Бангладеш, который признан самой густонаселенной страной мира, зафиксировали почти 1,7 миллиона заражений коронавирусом.

Ранее британский эпидемиолог Тим Спектор сообщил, что вакцинированные люди при «омикроне» чаще всего испытывают симптомы, характерные для простуды. Потеря обоняния и повышенная температура при этом штамме появляются редко.