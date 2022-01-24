Ученые назвали пять признаков «омикрона» у вакцинированных от ковида

У привитых пациентов штамм коронавируса «омикрон» вызывает симптомы, похожие на простуду. Об этом заявил эпидемиолог из Великобритании, профессор Тим Спектор.

«Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», — процитировала его газета The Conversation.

В список симптомов входят усталость, головная боль, боль в горле и насморк. При этом другие частые признаки заражения коронавирусом пациенты с «омикроном» отмечали реже — только у половины заболевших была повышенная температура, кашель и потеря обоняния.

Профессор отметил высокую контагиозность нового штамма. И если раньше, по его словам, «омикрон» чаще поражал молодых людей, то сейчас он быстро распространяется и в более старших возрастных группах.

Спектор выразил надежду, что вакцинация поможет избежать частых госпитализаций и тяжелых случаев. Ученый посоветовал в случае возникновения «простудных» симптомов вести себя так, как если бы произошло заражение коронавирусом — до прохождения тестирования.