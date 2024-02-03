Здоровье 03 февраля 2024, 22:40 Назван самый вредный способ приготовления кофе Ученый из Швеции Телле предостерег от приготовления кофе с помощью френч-пресса РИА «Новости»

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Существует множество способов приготовления натурального кофе, но некоторых из них могут быть опасными для здоровья. В числе самых вредных оказалось использование френч-пресса, отметили в европейском журнале профилактической кардиологии.

По словам профессора Гетеборгского университета Дага Телле, нефильтрованный кофе негативно влияет на организм. Он способен увеличить уровень холестерина в крови.

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В напитке, приготовленном по-турецки, также есть кафестол и кахвеол — это соединения, от которых зависит уровень холестерина. После 15-летнего исследования ученый пришел к выводу, что фильтрованный кофе намного полезнее для здоровья и может увеличить продолжительность жизни.

Поклонникам тонизирующего напитка рекомендовали использовать бумажный фильтр, который удалит вещества, повышающие риски сердечного приступа.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что употребление натурального кофе снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.