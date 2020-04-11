Назван самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Если все пойдет хорошо, граждане будут соблюдать самоизоляцию, а вирусологи успешно продолжат разработку вакцины, то эпидемия коронавируса, по самым оптимистичным прогнозам, в России может закончиться в начале июня 2020 года.

Об этом «Парламентской газете» заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — заключил академик.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство готовит к выпуску сразу три вида вакцины. Она сообщила, что впереди еще много лабораторных испытаний и отказалась назвать точную дату выхода препаратов.