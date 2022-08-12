Назван самый полезный для сердца соус из масла и базилика

Медицинские специалисты рассказали о пользе популярного итальянского соуса песто, который готовится на основе масла и базилика. Об этом написала Pravda.Ru.

По словам экспертов, этот соус, придуманный в Генуе, крайне полезен для сердца и сосудов. Его изготавливают полностью из натуральных ингридиентов - оливкового масла, пармезана, базилика, кедровых орехов и чеснока, сообщило ИА Nation News.

Соус отличается небольшой калорийностью, а также содержит мононенасыщенные жирные кислоты и полезный для кожи витамин Е. Эксперты отмечают, что его смело можно есть людям с диабетом или с проблемами с памятью.

Заправка для салатов снижает риск появления злокачественных опухолей, а также способствует активной работе мозга. Кроме того, песто способствует сохранению молодости, резюмировали медики.

Ранее сообщалось, как соевый соус может нанести вред организму. По словам экспертов, при употреблении его в больших количествах могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и давлением.