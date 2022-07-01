Назван вред от злоупотребления соевым соусом

Соевый соус сам по себе полезный продукт, но злоупотребление им может нанести вред организму. Об этом сообщило издание Live24.

По данным сайта «ПолитЭксперт», этот продукт содержит глютен, глутамат натрия, амины и большое количество соли. При употреблении его в больших количествах могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и давлением. В итоге соус может даже спровоцировать рак желудка. Также некоторые компоненты способны вызвать аллергию.

В небольших количествах этот продукт укрепляет иммунитет и улучшает микрофлору кишечника.