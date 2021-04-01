Назван самый опасный вид алкоголя

Коктейли несут наибольшую опасность для здоровья. В этом уверен психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев, сообщила газета «Московская медицина».

Они представляют собой гремучую смесь из синтетических красителей, различных вкусовых добавок, разбавленных готовым алкоголем, написали «Дни.ру».

Особенно плохо на организме сказывается привычка употреблять по одному бокалу за вечер и выпивать с друзьями наперегонки.

Кроме того, никакой пользы не принесет заводское пиво, которое в основном получают из концентратов, а не путем естественного брожения.

А наиболее безопасным врач признал алкоголь, который получается путем естественного брожения виноградных соков. Крепость вин не превышает 9-13%, их употребление не вызывает «выраженной агрессии со стороны организма человека».

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что употребление дешевого алкоголя может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому нельзя экономить на спиртном.