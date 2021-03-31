Нарколог объяснил, почему нельзя экономить на алкоголе

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что употребление дешевого алкоголя может привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он объяснил, что дешевые напитки обычно низкого качества, это может быть особенно вредно.

«Даже от небольших доз, тем более если попадется контрафакт, могут быть случаи потери зрения, поражения зрительного нерва, поражения центральной нервной системы, развития алкогольной комы», — пояснил Казанцев.

Также он добавил, что после такого алкоголя особенно тяжелое похмелье «с последствиями для сердечно-сосудистой системы, для центральной нервной системы». Врач призвал выпивать в меру и выбирать для этого только напитки хорошего качества.

Ранее косметолог Татьяна Егорова дала советы, как убрать отеки после вечеринки с употреблением алкоголя.

Она пояснила, что в первую очередь следует выпить побольше активированного угля. Он абсорбирует алкоголь и все остальные токсины, которые вызывают отеки. Также следует на чистую кожу наложить холодную гидрогелевую маску и выпить побольше воды с лимоном.