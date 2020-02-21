Назван самый действенный способ борьбы с раком

Бороться с онкологическими заболеваниями можно при помощи иммунотерапии. Этот способ назвали самым действенным для подобных целей. Благодаря ему надеются побороть ранее неизлечимые виды рака.

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс рассказал РИА «Новости» об иммунной онкологии. Ее реализуют медикаментами и при помощи измененных Т-клеток.

«Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года», — уточнил Брунс.

Эффективность метода, по его словам, больше связана не с процентом выздоровления, а с лечением определенных онкологических заболеваний.

«Определенные лимфомы, ранее неизлечимые, теперь частично излечимы», — подчеркнул специалист.

Он заметил, что это касается «не всех, но многих пациентов». Раньше либо врачи не могли помочь им, либо людям требовалась длительная терапия.

Брунс напомнил, что рак «атакует многие органы». И специалисты уже добились успеха в лечении некоторых видов онкологии.

«Например, рака крови, где теперь применяются и Т-клетки», — поделился генсек организации. Сделать, заключил он, еще предстоит многое.

В Берлине сейчас проходит Немецкий онкологический конгресс. На этом масштабном форуме ежегодно собираются свыше 10 тысяч ученых, врачей и представителей профильных министерств и ведомств. Накануне в рамках мероприятия трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали Ассоциация онкологов России, Немецкое онкологическое общество и форум Коха-Мечникова.