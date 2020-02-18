Хирург-онколог рассказал о новых способах лечения рака

По словам хирурга, в России разрабатываются новые способы физического воздействия на раковые клетки. Возможно использование электрических полей, лазеров, высоких или низких температур. Становятся популярнее и методы восстановительной хирургии. По словам Решетова, в онкологии появился термин «онкопластика».

Прогресс в лечении подобных заболеваний очевиден, несмотря на то, что нет универсального средства. Сейчас пациенты с онкологией могут довольно долго и полноценно жить в категории хронических больных.