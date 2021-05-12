Назван самый безвредный способ приготовления мяса

Животный белок необходим людям, однако стейк или шашлык — это не самые полезные блюда из мяса. Лучше всего мясо усваивается в виде паровых котлет. Об этом радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

«Лучше и детям, и взрослым, конечно же, измельчать мясо. Ведь при жевании мало кто перерабатывает мясо аналогично измельчению в мясорубке. Это диетические блюда, „стол № 5“: фарш из мяса, который приготовлен в виде котлет на пару. В этом случае желудок отдыхает, ферментных систем не нужно столько, как при расщеплении цельного куска мяса», — объяснила Мухина.

Мухина подчеркнула, что котлеты станут еще полезнее, если в фарш добавить кабачки, зелень, морковь или лук. Это позволит увеличить объем порций, улучшит питательный состав блюда и снизит нагрузку на желудок и кишечник.

По словам собеседницы, человеку в день нужен один грамм белка на килограмм веса. Взрослому достаточно 60 граммов животного белка ежедневно. Мухина напомнила, что злоупотребление мясом ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Ранее врач-диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что самое полезное мясо — это говядина, так как в ней много полезных аминокислот и витаминов, которые важны для кроветворения.