Диетолог выбрал самое полезное мясо

Говядина — самая полезная разновидность мяса в силу высокого содержания аминокислот. Однако ее употребление порой сопровождается и негативными последствиями, предупредила врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Среди таких аминокислот идут лейцин, изолейцин и валин, которые хорошо известны спортсменам. Эти вещества помогают выработать энергию, что полезно при физических нагрузках, написала «Российская газета». В говядине содержится максимально разнообразный состав аминокислот, из которых многие организм не синтезирует самостоятельно.

Также говядина больше, чем какое-либо другое мясо, содержит витамина В12. Он важен в процессе кроветворения, его дефицит приводит к анемии.

По словам диетолога, единственный недостаток говяжьего мяса — большое количество пуриновых оснований, например, мочевой кислоты. Из-за этого употребление говядины противопоказано людям, страдающим от подагры. Такое заболевание проявляется в виде повреждений мелких суставов, отметила «Политика сегодня».

Из всей птицы наиболее жирными являются утка и гусь, добавила врач. А диетическим мясом считается крольчатина. По белкам, жирам, углеводам она ближе к птице, чем к свинине или говядине. Свинина и баранина — более жирное мясо. Причем баранина считается жирнее свинины, но это не плохо, поскольку жиры тоже необходимы организму.