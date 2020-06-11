Назван российский регион с лучшей ситуацией с COVID-19

«Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», — сообщил он, добавив, что в Тюменской области ситуация лучше.

Он также отметил столичные показатели.

«Москва дает хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших. Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо», — подчеркнул глава министерства.

Ранее Минздрав призвал соблюдать масочный режим в выходные дни. Его необходимо соблюдать независимо от режима снятия ограничений.

В России выявлено 502 436 случая заражения коронавирусной инфекцией. 261 150 человек выздоровели. Погибли — 6 532, по данным стопкоронавирус.рф.