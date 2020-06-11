Минздрав призвал соблюдать масочный режим в выходные дни
Министерство здравоохранения России напомнило гражданам о необходимости соблюдения масочного режима. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.
В сообщении говорится, что «Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной безопасности и сохранять приверженность масочному режиму в выходные дни».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что «во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим».