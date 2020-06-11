Минздрав призвал соблюдать масочный режим в выходные дни

В сообщении говорится, что «Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной безопасности и сохранять приверженность масочному режиму в выходные дни».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что «во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим».