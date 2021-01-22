Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач напомнил, что коронавирус чаще всего поражает легкие, поэтому очень важно следить за чистотой воздуха.

«Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени. <…> Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», — заявил Болибок.

Собеседник отметил, что большое количество кислорода в воздухе позволит легче перенести любое респираторное заболевание.

Ранее врач-иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что снизить риск заражения коронавирусом поможет увлажнитель: сухой воздух травмирует слизистые оболочки рта и носа, и человеку проще подхватить инфекцию.