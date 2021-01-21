Иммунолог посоветовал увлажнять воздух для дополнительной защиты от коронавируса
Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что необходимо увлажнять воздух в помещениях, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Она уточнила, что сухой воздух травмирует слизистые оболочки рта и носа. Таким образом человеку гораздо проще подхватить любой вирус, поэтому воздух в помещениях нужно увлажнять.
«Надо использовать портативные увлажнители воздуха на работе. Кроме того, как можно чаще увлажнять слизистую носа слабыми солевыми растворами», — рассказала Ярцева.