Назван продукт, способный ускорить восстановление организма после COVID-19

После перенесенного ковида организму поможет восстановиться обычный перец. Об этом рассказал фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Речь идет о красном, длинном или черном перце.

«Эти клетки иммунитету не сразу удается вытащить, обезвредить и вывести с помощью кровотока, поэтому этот процесс растягивается надолго. Но когда кровообращение усиливается, то, конечно, быстрее проходит усталость. Когда человек еще совсем слаб, перец может помочь», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Почти все переболевшие COVID-19 жалуются на упадок сил и слабость. Это связано с тем, что вирус наносить удар по слабым органам. Именно добавление в рацион перца, по мнению эксперта, поможет активировать кровообращение и организм начнет быстрее восстанавливаться. Но злоупотреблять им тоже не нужно. Также нельзя употреблять перец людям с болезнями желудка и геморроем — ситуация только ухудшится.

Чтобы жжение во рту быстро прошло, можно выпить молоко, пожевать листья мяты и ли съесть мятный леденец.