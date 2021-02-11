Израильские ученые нашли способ вылечить 100% СОVID-больных

Израильские ученые разработали новую многообещающую иммунную терапию, которая уже помогла полностью вылечить 100% наблюдавшихся ковидных больных за три-пять дней. Она помогает снять так называемый цитокиновый шторм, который и губит инфицированных.

Примерно 5-7% пациентов с COVID страдают от цитокинового шторма. Иммунная система слишком остро реагирует на чужеродный белок и начинает атаковать здоровые клетки легких.

Свои результаты исследователи из Тель-авивского медицинского центра Сураски опубликовали в профильном журнале Нealth. Новое лекарство получило название EXO-CD24. Вдыхавшие препарат 30 пациентов, находившихся в умеренном и тяжелом состоянии, полностью выздоровели. Они применяли препарат несколько минут один раз в сутки в течение пяти дней. Новый препарат для иммунотерапии излечил всех пациентов с коронавирусом в ходе первой фазы клинического исследования.

Разработанная терапия позволила снизить избыточную выработку организмом цитокинов, она восстанавливает межклеточную коммуникацию, помогает иммунной системе человека обнаруживать реплицирующиеся вирусы и бороться с ними. Препарат доставляется непосредственно в легкие, поэтому не дает системных побочных эффектов, которые часто наблюдаются в случае перорального или инъективного применения лекарств.

«На сегодняшний день препарат был опробован с большим успехом на 30 тяжелых пациентах, у 29 из которых состояние здоровья улучшилось в течение двух-трех дней, и большинство из них были выписаны домой в течение трех-пяти дней. 30-й пациент также выздоровел, но спустя более длительное время», — сообщили исследователи.

Разработанный израильтянами препарат можно производить очень быстро и по очень низкой цене распространять в больницах и аптеках по всему миру.

«Даже если вакцины будут выполнять свою функцию, и даже если не появятся новые мутации, все равно так или иначе коронавирус останется с нами», — сказал профессор Надир Арбер, директор Центра комплексной профилактики рака медицинского центра.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в список прошедших научную консультацию в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) препаратов. Заявка на регистрацию российской вакцины пока не поступала.