Здоровье 22 января 2024, 05:34 Назван приятный способ похудеть за 3 месяца PLOS One: три месяца танцев позволят снизить и лишний вес, и риск диабета Freepik

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Ученые назвали самый простой и приятный способ для избавления от лишних килограммов, улучшения формы тела и снижения риска развития диабета, причем за три месяца. Исследование опубликовали в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали более 10 высококачественных работ своих коллег, в которых участвовали 646 взрослых, страдающих ожирением. Выяснилось, что регулярные танцы на протяжении как минимум трех месяцев позволяют уменьшить окружность талии.

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Если говорить о танцевальных стилях, то наиболее эффективными оказались занятия джазом и хип-хопом. Балет и бальные танцы на снижение веса не повлияют.

Танцы полезны еще и тем, что участникам тренировок было легче выдерживать ритм, так как они меньше уставали и могли регулярно заниматься, не пропуская занятия.

Диетолог Екатерина Стрельникова посоветовала отказаться от «некачественных» калорий при похудении. Речь идет о фастфуде, сладостях, дешевых полуфабрикатах, майонезах и маринадах. К недопустимым продуктам врач также отнесла молочные продукты с подсластителями