Общество 18 января 2024, 12:55 Врач Стрельникова посоветовала отказаться от «некачественных» калорий при похудении

Читать 360tv в

Диетолог Екатерина Стрельникова объяснила, почему у некоторых не получается похудеть даже при ограничениях в питании. Причина кроется в «некачественных» калориях, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru.

Речь идет о фастфуде, сладостях, дешевых полуфабрикатах, майонезах и маринадах. К недопустимым продуктам врач также отнесла молочные продукты с подсластителями, добавил сайт Utro.ru.

Реклама

По словам эксперта, на эффективность диеты влияет и образ жизни. Увеличение физической активности поможет быстрее достичь желаемого результата.