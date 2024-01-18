18 января 2024, 12:55
Врач Стрельникова посоветовала отказаться от «некачественных» калорий при похудении
Диетолог Екатерина Стрельникова объяснила, почему у некоторых не получается похудеть даже при ограничениях в питании. Причина кроется в «некачественных» калориях, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru.
Речь идет о фастфуде, сладостях, дешевых полуфабрикатах, майонезах и маринадах. К недопустимым продуктам врач также отнесла молочные продукты с подсластителями, добавил сайт Utro.ru.
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По словам эксперта, на эффективность диеты влияет и образ жизни. Увеличение физической активности поможет быстрее достичь желаемого результата.
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