Назван препятствующий образованию тромбов продукт

Рыба снижает рис образования тромбов и продлевает жизнь. В ней есть витамины и жирные кислоты, которые могут спасти от инфаркта и снизить воспаление. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.

«Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок», — заявил Гинзбург. Он добавил, что витамин Е, которые содержится в рыбе помогает выглядеть моложе.

Агапкин отметил, что в морской рыбе много есть снижающие воспаление жирные кислоты и витамин D. Речная рыба богата витамином В и фолиевой кислотой. В ней есть группа микроэлементов, которые регулируют уровень холестерина в организме и защищают от образования тромбов. Врач вспомнил исследование, в котором говорится, что еженедельное употребление в пищу морской рыбы снижает риск инфаркта в два раза.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о продуктах, которые не сочетаются с рыбой. Среди них молочка, грибы, крупы, бобовые и сладкие напитки.