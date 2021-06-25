Перечислены продукты, которые не сочетаются с рыбой

Некоторые продукты категорически не рекомендуется употреблять вместе с рыбой. Их перечислил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, сообщил телеканал «Москва 24».

В первую очередь не стоит сочетать рыбу вместе с молочными продуктами, иначе начнется расстройство желудка. В частности, рыбные блюда не надо заправлять молочным соусом.

Кроме того, к морским и речным жителям не подойдут грибы и крупы. Вместе они представляют собой тяжелую пищу, а при наличии воспалительных заболеваний желудка приводят к их обострению. Особенно плохие последствия следует ждать, если съесть жирную рыбу, например, лосось или скумбрию. Безопаснее сочетать эти продукты с постной рыбой — треской или сибасом.

Молочные продукты, грибы и крупы следует употреблять минимум через три-четыре часа после рыбы, то есть в следующий прием пищи. При этом важно помнить, что чем жирнее рыба, тем дольше она переваривается, поэтому время между приемами пищи может увеличиться.

Кроме того, рыба не сочетается с бобовыми, потому что такой микс приводит к тяжести в желудке, а еще бобовые мешают усваивать белок. Помимо этого, под запретом идут сладкие напитки, соки и газировка, которые сами по себе приводят к бродильным процессам в желудке. Сочетание же с рыбой только усилит их, что станет причиной вздутия и тяжести.

Хороший гарнир для рыбы, как и для другой белковой пищи, — овощи, написал сайт «Аргументы и факты».