Назван предотвращающий развитие рака напиток

В борьбе с онкологическими заболеваниями может помочь чай с имбирем. Также такой напиток снижает в организме уровень холестерина и обладает мощными противоопухолевыми свойствами.

Благодаря веществу гингерол, который содержится в корне имбиря, чай с добавлением этого продукта может помочь в борьбе с онкологией, говорится в материале издания Express.

При это, по мнению ученых, полезнее всего сочетать имбирь с зеленым чаем. В ходе исследований ученые выяснили, что у 30 человек, которые ежедневно употребляли по два грамма экстракта имбиря, снизился риск образования рака кишечника.

Имбирь также помогает контролировать давление крови. Это происходит благодарю салицилату, который содержится в продукте. Растение также облегчает боль и укрепляет иммунитет, увеличивая эффективность организма в борьбе с болезнями, пишет ИА Nation News.

Кроме того, положительный эффект растение оказывает и на зубы, защищая ротовую полость от бактерий.

Но в большое количествах употреблять имбирь специалисты не рекомендуют — это может привести к неприятным последствиям, среди которых изжога.

Добавление в рацион крестоцветных овощей, таких как брокколи, редис и брюква, может способствовать долголетию, считают ученые из Кливлендской клиники в США. Как показало исследование, такие продукты активизируют в организме естественную систему детоксикации. Кроме того, они подавляют развитие раковых клеток, предотвращая раннюю смерть.