Назван опасный для сочетания с кофе продукт

Кофе на время повышает уровень глюкозы в крови, и при одновременном употреблении этого напитка с десертом глюкоза поднимается чрезмерно, а после этого резко падает. Это может привести к гипогликемии.

Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исанбаев.

Основными симптомами гипогликемии, по словам собеседника агентства, являются слабость, головокружение, холодный липкий пот, а также сонливость.

Кроме того, кофе содержит антинутриенты — это вещества, которые препятствуют усвоению мироэлементов, витаминов из пищи.

«Таким образом, тонизирующий напиток лучше употреблять между приемами пищи», — отметил Исанбаев.

Пить кофе за завтраком или натощак нежелательно. Бодрящий напиток не нарушит минеральный баланс организма, если употреблять его до еды или через час после. При этом утром кофе пить не рекомендуется, потому что он нарушает процесс усвоения железа, цинка, магния и кальция.