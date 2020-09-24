Назван опасный для пенсионеров напиток
Пенсионерам рекомендуется тщательнее составлять свой режим питания, потому что не все продукты могут принести им пользу. Специалисты предлагают отказаться от горячих напитков, которые принято употреблять во время завтрака. Речь идет о чае и кофе. Они непосредственно сказываются на кровяном давлении, из-за них в организме могут появиться признаки болезни Паркинсона
Врачи советуют заменить чай и кофе в своем рационе на стакан свежего сока или прохладительные напитки, отметило ИА Nation News.
Кроме того, на давлении могут отразиться любые алкогольные напитки.
В случае развития у человека болезни Паркинсона необходимо пересмотреть режим питания. Например, сократить количество потребляемых фруктов, особенно бананов по утрам.
Ранее ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера оказалась сложнее, чем это предполагалось.