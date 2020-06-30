Ученые выявили новые неутешительные факты о болезни Альцгеймера

Болезнь оказалась сложнее, чем предполагалось. Медики считали, что слабоумие вызвано исключительно нарушением белкового обмена, из-за сбоя в мозге отлагаются амилоидные бляшки. В ходе исследования ученые обнаружили у пациентов с диагнозом Альцгеймера другие белки — альфа-синуклеин. Он играет ключевую роль в развитии болезни Паркинсона.

Ученым предстоит применить новые знания и начать поиски лекарства от Альцгеймера с самого начала.