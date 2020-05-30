Назван главный признак возможного рака кожи

«Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте», — отметил онколог.

Каприн подчеркнул, что некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. Меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки, однако следить за новообразованиями на коже необходимо.

Родинка может переродиться в злокачественное образование. Необходимо немедленно обратиться к врачу, если она болит, растет, меняет цвет и форму, мокнет и кровоточит

Врач отметил, что меланому кожи лечат на всех стадиях заболевания. Пациентам с ранними формами делают операцию, запущенные формы лечат препаратами. При диагностике рака кожи применяют дерматоскопическое обследование, изучают состояние лимфоузлов, делают УЗИ, КТ и МРТ.

Ранее Каприн объяснил, почему растет число онкологических больных. Это происходит из-за того, что люди стали дольше жить, а современные технологии помогают выявлять рак еще на ранних стадиях, чего раньше не было.