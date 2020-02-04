Врачи объяснили, почему растет число заболевших раком

Люди все чаще стали попадать в больницы из-за рака. Рост заболеваемости связан с тем, что люди стали дольше жить, а медицина постоянно развивается. Современные технологии помогают распознать рак еще на ранних стадиях, чего раньше не было.

«Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком. Наука дает врачам все больше методов распознавания рака во всех его проявлениях, особенно на ранних стадиях, поэтому говорят, что рак „помолодел“», — объяснил РБК главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Он добавил, что сейчас врачи просто научились раньше распознавать онкологию. Кроме того, некоторые такие заболевания «зреют» не один год, а иногда и десятилетиями.

«Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами: курит, обгорает на солнце, употребляет в пищу фастфуд, сахар, копченые и жареные продукты, имеет хронические инфекции или ожирение», — отметил заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов.

По словам медика, именно из-за того, что люди стали дольше жить, растет заболеваемость раком. Население стало «доживать» до онкологии, поэтому сам рак не «молодеет».

Как рассказали в Роспотребнадзоре, защититься от развития рака могут помочь физическая активность и правильный рацион. Стоит есть побольше фруктов, овощей и соблюдать режим сна и бодрствования.