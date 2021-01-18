Назван фактор, который повышает риск заражения коронавирусом на 250%

«Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет», — пояснил сомнолог.

По словам Калинкина, сон эффективно защищает человека от болезней, если отдыхать в соответствии с режимом: нужно отказаться от будильника, а вставать и ложиться следует в одно и то же время. Собеседник рекомендовал использовать специальные световые гаджеты, чтобы легче просыпаться и регулировать биологические ритмы, связанные со сменой дня и ночи.

Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, что одним из последствий пандемии коронавируса стало нервное расстройство, которое нарушает режим сна.