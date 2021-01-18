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    18 января 2021, 07:12

    Назван фактор, который повышает риск заражения коронавирусом на 250%

    Андрей Иванов

    Недостаток сна серьезно подрывает иммунитет и повышает риск заражения коронавирусом на 250%. Чтобы поддерживать естественную защиту организма от инфекционных заболеваний, необходимо спать не менее семи часов в сутки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.
    Назван фактор, который повышает риск заражения коронавирусом на 250%

    «Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет», — пояснил сомнолог.

    По словам Калинкина, сон эффективно защищает человека от болезней, если отдыхать в соответствии с режимом: нужно отказаться от будильника, а вставать и ложиться следует в одно и то же время. Собеседник рекомендовал использовать специальные световые гаджеты, чтобы легче просыпаться и регулировать биологические ритмы, связанные со сменой дня и ночи.

    Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, что одним из последствий пандемии коронавируса стало нервное расстройство, которое нарушает режим сна.