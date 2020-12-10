Врач раскрыл связь между коронавирусом и бессонницей

«Сейчас вот то, что мы имеем — длительная стрессовая ситуация, и все население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции», — заявил Бузунов.

Врач обозначил два момента, которые приводят к расстройству сна. Первый — это изоляция, когда человек не ходит на работу, ложится и встает когда угодно. Второй — снижение физических нагрузок, а они лучше всего помогают избавиться от стресса.

Люди стали плохо спать не только из-за пандемии. Серьезный удар по нервной системе наносят гаджеты, которые многие берут с собой в постель перед сном. Бузунов подчеркнул, что избавиться от бессонницы можно простыми способами. Для этого нужно соблюдать режим, побольше двигаться, отказаться от кофеина после обеда и ограничить себя от ненужных новостей.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов назвал идеальную продолжительность дневного сна. По его словам, спать в светлое время суток нельзя дольше 20 минут. За это время можно нормально отдохнуть и не провалиться в глубокий сон, из которого нужно долго выходить.