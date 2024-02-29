Здоровье 29 февраля 2024, 04:58 Назван алкогольный напиток, который не вредит ЖКТ Врач Королева назвала текилу единственным алкогольным напитком, не вредящим ЖКТ Freepik

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Алкогольные напитки пшеничного или виноградного происхождения вредят людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, чего не скажешь о текиле. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Специалист объяснила, у подавляющего большинства людей имеется дисбиоз кишечника, вызванный непереносимыми продуктами. В таких случаях нарушается кишечная флора, начинают продуцироваться, делиться и увеличиваться число патогенных бактерий.

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Все это может спровоцировать различные аутоиммунные реакции в организме (экзема, псориаз, ревматоидный артрит и другие). Диетолог добавила, что могут возникнуть и такие проблемы, как появление агрессии, депрессии, прогрессивное снижение памяти.

По словам Королевой, единственный безвредный для ЖКТ алкогольный напиток — это текила, в которой нет глютена.

«Это уже другой продукт, который нашим организмом еще не сильно отторгается. Текилу организм пока еще принимает, как показывает опыт и практика», — заявила она.

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