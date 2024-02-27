Общество 27 февраля 2024, 13:04 Врач Умнов: шампанское может ухудшить зрение и вызвать приступы мигрени

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Хирург Александр Умнов рассказал о рисках употребления шампанского. Он назвал напиток «убийцей с салютом», сообщил News.ru.

По словам врача, пузырьки углекислого газа, содержащиеся в спиртном, пагубно влияют на стенки и слизистую желудка. Из-за повышения кислотности появляется вероятность образования язвы.

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Эксперт добавил, что данный алкоголь может стать причиной развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, игристое вино ухудшает зрение, вызывает приступы мигрени и нарушает работу печени.