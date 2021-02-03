Причиной антирекорда по смертности из-за COVID-19 назвали праздники

Резко возросшую смертность от коронавируса объяснили подъемом заболеваемости COVID-19 на праздниках. Данные по прошлой неделе ранее в ВОЗ назвали антирекордом с начала пандемии.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с изданием «Взгляд» заметил, что умирают из-за ковида заболевшие три и больше недели назад.

«Тогда как раз был подъем заболеваемости. Смертность же наступает <…> после, когда появились осложнения и так далее», — уточнил он.

Рост заболеваемости спровоцировали, по словам академика, рождественские гуляния: в этот период люди собирались большими компаниями.

Снижение числа заразившихся коронавирусом будет постепенно влиять и на количество смертей. Средний процент, предположил Зверев, все же останется прежним.

С 25 по 31 января, рассказали в ВОЗ, в мире зафиксировали 96 364 летальных исхода из-за COVID-19. Это наибольшее количество смертей с начала пандемии. Зараженных на прошлой неделе выявили 3 686 110. Неделей раньше показатель равнялся 4 104 947 случаям. Специалисты добавили, что третью неделю подряд заболеваемость COVID-19 снижается.