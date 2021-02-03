ВОЗ: минувшая неделя установила антирекорд смертности из-за COVID-19

Уточняется, что в период с 25 по 31 января в мире зарегистрировали 96 364 летальных исхода по причине COVID-19. Также на прошлой неделе выявили 3 686 110 зараженных. При этом на предшествующей неделе показатель составил 4 104 947 случая.

По словам специалистов ВОЗ, заболеваемость СОVID-19 в мире падает уже третью неделю. На прошлой неделе ощутимым спад был в Африке (27%) и регионе Европы (18%), рассказала «Парламентская газета».

Самый большой прирост инфицированных зафиксирован в США. За минувшую неделю здесь число таких пациентов увеличилось более чем на 1,07 миллиона человек. На втором месте находится Бразилия — порядка 364 тысяч новых случаев, а третьей стала Великобритания — более 178 тысяч зараженных.