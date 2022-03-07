Назальную вакцину против ковида могут зарегистрировать в России раньше срока

Назальную вакцину против коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут зарегистрировать раньше планируемого срока.

Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что Минздрав РФ установил дедлайн на 17 марта.

«То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчет, а по результатам этого отчета Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше», — отметил Гинцбург.

По его словам, назальную вакцину получили уже 104 человека. У добровольцев не выявлено никаких осложнений и побочных реакций.

До этого Гинцбург сообщал, что специалисты Центра имени Гамалеи проведут испытания «коктейля из антител» от ковида на здоровых добровольцах. Введение «коктейля из антител», по его словам, начнется через три недели. В течение месяца специалисты будут наблюдать за состоянием участников испытаний. В том случае, если первая фаза пройдет успешно, то сотрудники центра получат разрешение на проведение второго этапа.