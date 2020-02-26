Народный набор против гриппа подорожал в России

Народный набор против гриппа за год подорожал на 6%. Чеснок, мед и имбирь, который используют для защиты от инфекций, сейчас можно купить за 269 рублей.

«Общий средний чек покупки набора за один поход в магазин составил 269 рублей, что почти на 6% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем покупок такого набора россиянами вырос в феврале, по сравнению с прошлогодним периодом, на 19%», — цитирует РИА «Новости» крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который провел исследование чеков.

Причем подорожали вовсе не все компоненты. Например, имбиря россияне купили на 5% больше, в среднем он стоил 51 рубль, что на 1% ниже февраля 2019 года. Траты на чеснок выросли на 25%, он обходится в 53 рубля, что больше на 13%. Мед тоже подорожал на увеличенном спросе, сейчас его покупают на 18% чаще, средний чек доходит до 165 рублей.

Авторы исследования изучили обезличенную информацию с более чем 900 тысяч онлайн-касс и сравнили результаты февральских продаж с тем же периодом в 2019 году.

Но это данные с касс. По сведениям Росстата, чеснок в России за год подорожал на 37%. В январе 2020 года в среднем по стране его продавали по 212 рублей за килограмм, в январе прошлого года — по 137 рублей.