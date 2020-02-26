Чеснок подорожал на 37%. Опять коронавирус?

По статистике оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия», повышение цен продолжилось и в феврале. По расчетам компании, в январе чеснок в среднем стоил 233 рубля за килограмм, что на треть больше, чем годом ранее. В феврале он подорожал до 246 рублей.

По словам исполнительного директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, значительная часть чеснока импортируется в Россию из Китая. Однако это сезонные поставки — «после сбора урожая летом он хранится на наших складах». Поэтому эксперт не связывает подорожание со вспышкой коронавируса в КНР.

Он считает, что цены могли вырасти из-за повышения спроса в России, поскольку «наши люди ассоциируют потребление чеснока с укреплением иммунитета».