Народные методы «выбора» пола детей назвали ненадежными

Достаточно сложно повлиять на тренды по соотношению рожденных мальчиков и девочек, поскольку они заложены генетически. Поэтому главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии столичного департамента здравоохранения Антон Оленев отметил, что не стоит доверять народным методикам по «выбору» пола ребенка.

В беседе с РИА «Новости» Оленев отметил, что вынужден быть несколько хладнокровным в этом вопросе, поскольку сохраняется общемировая тенденция по рождению в среднем порядка 55% мальчиков и 45% девочек.

«Эти тренды заложены генетически, и достаточно сложно на это повлиять, поэтому я не доверяю народным методикам в этом», — отметил собеседник агентства. Так он ответил на вопрос о том, верит ли в народные методы, что, употребляя те или иные продукты, можно забеременеть ребенком определенного пола.

Подмосковный акушер-гинеколог Николай Синев практикует танцы с будущими мамами. Вместо эпидуральной анестезии Синев предлагает своим пациенткам станцевать. Это помогает здорово отвлечься от страхов и даже снимает болевой синдром, что уже оценили многие пациентки Люберецкого центра охраны материнства и детства. Там нет отбоя от желающих родить пританцовывая.