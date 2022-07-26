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    26 июля 2022, 14:19

    Подмосковный акушер-гинеколог предложил необычную методику — роды в танце

    Александр Молочко, Мария Мурашова

    Танцы с будущими мамами практикует подмосковный акушер-гинеколог Николай Синев. В Люберецком центре охраны материнства и детства нет отбоя от желающих родить пританцовывая.

    Подмосковный акушер-гинеколог предложил необычную методику — роды в танце

    Вместо эпидуральной анестезии Николай Синев предлагает своим пациенткам станцевать. Это помогает здорово отвлечься от страхов и даже снимает болевой синдром, что уже оценили многие пациентки Люберецкого центра. Плюс это необычно и весело, а положительные эмоции роженицам уж точно не помешают!

    Подмосковный акушер-гинеколог предложил необычную методику — роды в танце | Изображение 1Источник фото: https://vk.com/club211309854

    Такие танцевальные роды нравятся не только женщинам, но и их мужьям. Они сами приводят своих жен и настаивают на том, чтобы доктор с ними станцевал. А что думают о таком методе сами будущие мамы?

    «Было очень много положительных отзывов об этом враче. У меня первая беременность, и надеюсь, роды будут безболезненные», — рассказала пациентка Анна.

    Николай Синев и сам счастливый отец четырех детей. Самый младший ребенок родился в марте этого года. Папа присутствовал на родах, и потанцевать с женой ему все-таки удалось.

    Доктор Dance — за активное поведение в родах. Сейчас он регулярно читает лекции по всей стране о пользе танцев для рожениц. По его методике уже работают коллеги из других регионов России.