Танцы с будущими мамами практикует подмосковный акушер-гинеколог Николай Синев. В Люберецком центре охраны материнства и детства нет отбоя от желающих родить пританцовывая.

Вместо эпидуральной анестезии Николай Синев предлагает своим пациенткам станцевать. Это помогает здорово отвлечься от страхов и даже снимает болевой синдром, что уже оценили многие пациентки Люберецкого центра. Плюс это необычно и весело, а положительные эмоции роженицам уж точно не помешают!

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Такие танцевальные роды нравятся не только женщинам, но и их мужьям. Они сами приводят своих жен и настаивают на том, чтобы доктор с ними станцевал. А что думают о таком методе сами будущие мамы?

«Было очень много положительных отзывов об этом враче. У меня первая беременность, и надеюсь, роды будут безболезненные», — рассказала пациентка Анна.

Николай Синев и сам счастливый отец четырех детей. Самый младший ребенок родился в марте этого года. Папа присутствовал на родах, и потанцевать с женой ему все-таки удалось.

Доктор Dance — за активное поведение в родах. Сейчас он регулярно читает лекции по всей стране о пользе танцев для рожениц. По его методике уже работают коллеги из других регионов России.