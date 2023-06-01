Здоровье 01 июня 2023, 05:44 Нарколог раскрыл самый эффективный способ отказа от курения Нарколог Холдин: постепенный отказ от курения является неэффективным способом РИА «Новости»

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Бросать курить следует за один день, отказавшись от сигарет раз и навсегда. Об этом сообщил психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин в интервью с изданием «Мослента».

Он объяснил, что постепенный отказ от регулярно получаемого никотина является наименее эффективным способом бросить вредную привычку. Чтобы перестать курить без вреда для здоровья, важно сразу исключить табак из повседневной жизни.

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В том числе Холдин развеял миф о замене обычных сигарет на электронные. Различные вейпы не только развивают зависимость, но и способны вызвать страшные заболевания, одно из них — рак.

Врач отметил, что большинство людей не ощущают масштаб своей привязанности к курению. Многие считают, что способны отказаться от сигарет в один миг, однако в среднем на избавление от пагубной привычки уходит примерно пять попыток.

Ранее подросток из Саратова попал в реанимацию из-за курения вейпа. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии. По словам министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, у несовершеннолетнего было головокружение, потеря сознания и кровавая пенистая мокрота изо рта.