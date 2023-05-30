Происшествия 30 мая 2023, 00:01 «Идет борьба за жизнь». Подросток попал в реанимацию в Саратове из-за вейпа Саратовские врачи борются за жизнь попавшего в реанимацию из-за вейпа подростка РИА «Новости»

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Медики из Саратова борются за жизнь подростка, которого срочно госпитализировали после курения электронной сигареты. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале.

«Головокружение, потеря сознания, кровавая пенистая мокрота изо рта — дальнейшие события, которые развернулись на глазах очевидцев. Первая реанимация сотрудниками скорой помощи и минуя приемное отделение ребенок сразу поднят в реанимационный зал», — заявил Костин.

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Он отметил, что медики подозревают у молодого пациента отек легких. Сердце уже два раза отказывало, легкие не справляются с навалившейся нагрузкой. Врачам удалось запустить сердцебиение, но состояние подростка остается на уровне крайней степени тяжести. Сейчас он дышит через специальный аппарат, работа сердечно-сосудистой системы поддерживается медикаментозно.

«Прямо сейчас идет борьба за жизнь», — сказал Костин и призвал родителей беречь своих детей.

Ранее сообщалось о семерых детях, отравившихся жидкостью для вейпа в Балашове Саратовской. По предварительным данным, один из школьников разбил флакон со специализированной жидкостью в школе. Подростки попытались устранить запах при помощи дезодоранта, но только ухудшили свое положение.