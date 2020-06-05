Нарколог раскритиковал данные Роскачества о безопасности водки

По его словам, «говорить о том, что неполезный продукт безопасен, — не укладывается в голове» и «очевидно, что он токсичен, большие дозы вызывают отравление, а минимальные — снижение работоспособности».

«Пьяный человек выпадает из социального функционирования. Он не может быть ни работником, ни водителем, ни исполнять обязательства. Он просто пьяный благодаря «безопасному» продукту. Звучит очень комично», — заключил Ковтун.

Ранее эксперты Роскачества проанализировали собственные исследования и выяснили, какие продукты в целом более и менее безопасны. Абсолютным лидером среди товаров признана водка. Кроме нее, из напитков безопасны светлое пиво и томатный сок, зато ни один коньяк не получил знак качества. Самым безопасным мясным продуктом назвали кур-бройлеров. А среди бакалеи — сушки и пищевая соль. Из всех продуктов самыми небезопасными назвали свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.